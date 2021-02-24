В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу – у Черкасах

В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Вакцину отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Про це написав у Фейсбуці голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

За словами голови ОДА, "як і в цілому по Україні, у нас працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку. Ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С".

Скічко наголосив, що "вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною. Вона відбудеться в V етапів: на І етапі щеплення отримають медпрацівники та персонал, який надає допомогу ковідним хворим; на ІІ – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників); на ІІІ – люди з високим ризиком інфікування та ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх закладах; на ІV етапі – люди віком від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями. V етап – усі інші категорії населення".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що вакцинація в Україні стартувала 24 лютого, вакцини з першої партії вже доправлені в регіони.

"Вчора в Україну прибула перша партія з 500 тисяч вакцин, яка вже направлена по регіонах. Відсьогодні в Україні стартує процес вакцинації”, - сказав Шмигаль.

Вакцинація має здійснюватися на добровільній основі. Проводитимуть щеплення підготовлені бригади медиків.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в Україну доставили 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закупленої за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську закупівельну агенцію Crown Agents.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

23 лютого заступник міністра охорони здоровʼя - головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться 24 лютого.

За його словами, вакцинація розпочнеться із медиків, які надають допомогу хворим на COVІD-19.

"Перші 7 областей, які отримають вакцину - це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця. Вакцинація починається після доставки вакцини", - зауважив Ляшко.