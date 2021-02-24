200 госпіталізацій щодня: на Закарпатті заявляють, що медсистема області – на межі колапсу

На Закарпатті медична система на межі колапсу, щодня в лікарні області госпіталізують 200 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу в Закарпатській ОДА директор Департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний, передає кореспондент Укрінформу.

“На Закарпатті ми зараз дійшли до піку, і ми є відображенням ситуації в Івано-Франківській області. На Закарпатті щодня госпіталізується 200 нових ковідних хворих. 6 лікарень із 17-ти, що приймають ковідних хворих, заповнені на 100%. Це заклади в Ужгороді, Виноградівському та Іршавському, Рахівському районах”, - сказав Пшеничний.

За його словами, на Закарпатті за півтора минулих тижнів додали 228 ліжок до ковідного фонду області, їх заповнили за день.

“Ми зараз працюємо на межі наших можливостей — медична система має свій резерв, і він, на жаль, вичерпується. Щодня 200 нових госпіталізованих — це дуже багато для Закарпаття”, наголосив він.

Виходом із ситуації чиновник назвав варіант розірвати коло інфікування, тому закликав мешканців області не відвідувати громадські місця та залишатися вдома при наявності симптомів застуди.

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що хоче вакцинуватися від COVID-19 і обов'язково це зробить, проте мусить дочекатися своєї черги.

Зі слів Полоскова, вакцинація в області відбуватиметься чітко за дорожньою картою, тому в першу чергу вакцинуватимуться в області медики, працівники та жителі інтернатів, працівники лабораторій, де тестують на коронавірус.

“Передавати своє право на імунізацію можна тільки в рамках цієї дорожньої карти, тобто, якщо хтось із медиків, хто вже перехворів та має антитіла, відмовляється від вакцини, то від може передати своє право тільки наступному медику або людині з першочергової категорії для вакцинації”, - сказав голова ОДА.