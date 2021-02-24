На Закарпатті виявили нові симптоми мутованого COVID-19 — блювання, діарея та глухота

На Закарпатті медики, які працюють з хворими на коронавірус, заявляють про те, що перебіг хвороби змінився. Називають нові симптоми, які раніше не спостерігалися в ковідних пацієнтів.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, передає кореспондент Укрінформу.

“Медики, котрі працюють з ковідними хворими, говорять про мутацію вірусу, зокрема, називають нехарактерні симптоми — це блювота, діарея та глухота. Якщо раніше, ще півроку тому, йшлося про втрату нюху та смаку, то зараз COVID-19 проявляється по-іншому. Якщо раніше в одиниць фіксувалися такі прояви, як блювота, діарея - зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість. Тобто, симптоми інші, не класичні, як ми бачили пі вроку тому,” - сказав він.

Крім цього, заявив Пшеничний, зі слів медиків, пройшла не тільки мутація вірусу, а й адаптація до лікування.

“ COVID-19 зараз не настільки чутливий до тих методів лікування, якими ми користувалися ще пару місяців назад. Тому так багато важких пацієнтів у лікарнях. Також медики відзначають іншу швидкоплинність процесу хвороби, викликаною мутованим коронавірусом”, - сказав Пшеничний.

Він зазначив, що коли раніше у групу ризику відносили людей 60+, то зараз статистика коронавірусу омолодилася. В групу ризику тепер відносять людей з категорії після 55 років.