Мутований вірус може спричиняти повторне зараження COVID – глава МОЗ Франції

Південноафриканській і бразильській штами коронавірусу можуть долати імунітет людини, яка вже перехворіла на COVID-19, і спричиняти повторні зараження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вірус може уникати антитіл, вироблених в організмі людини, яка вже була заражена. Вірус може долати імунітет», - заявив міністр, коментуючи властивості штамів коронавірусу, що мутував, зокрема, південноафриканського і бразильського.

Говорячи про так званий британський штам, Веран відзначив, що упродовж останнього тижня у Франції його виявлено у 20-25% пацієнтів, які отримали позитивні результати тестування.

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Водночас він відзначив, що наявні COVID-вакцини є дуже ефективними проти британського варіанту коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого та з початку пандемії у березні 2020 року у Франції від COVID-19 померло 80 803 чоловік. Загалом було зареєстровано 3 406 685 інфікувань коронавірусом.

За попередні 24 години у країні виявлено 21 063 нових інфікувань; сталося 306 летальних випадків.

У Франції через карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 закриті ресторани та бари, великі торгівельні центри, кінотеатри і театри, спортивні зали, басейни. Діють обмеження на публічні зібрання та перетин кордону.

У країні уведено комендантську годину із 18.00 до 06.00.