«Британський» штам коронавірусу виявили вже у 86 країнах – ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 86 країнах світу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу - різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 - минулого тижня виявили ще в шести країнах.

"Південноафриканський" штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у трьох країнах, а загалом - у 44.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був виявлений ще в п’яти країнах, тепер він присутній у 15 державах.

За підрахунками організації, за тиждень з 1 по 7 лютого в світі зафіксовано 3 153 426 нових випадків захворювання коронавірусом і 88 369 смертей.

Як зазначається у звіті, четвертий тиждень поспіль кількість зареєстрованих нових випадків у всьому світі знижується: минулого тижня було 3,1 мільйона нових випадків, що на 17% менше, ніж тижнем раніше. Це найнижчий показник з тижня, що почався 26 жовтня (15 тижнів тому).

Число зареєстрованих нових смертей також знижується другий тиждень поспіль: минулого тижня було зареєстровано 88 тис. нових смертей, що на 10% менше в порівнянні з попереднім тижнем.

Водночас все ще існує багато країн, де кількість випадків захворювання зростає, відзначили у ВООЗ.

За оцінками дослідників, "британський" штам заразніший на 70%, ніж попередні мутації. Вважається, що він не підвищує летальність або тяжкість перебігу хвороби. Всього ж відомо понад 12 тисяч різних мутацій коронавірусу.

Як повідомлялось, у світі станом на ранок 10 лютого зафіксували понад 107,4 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 79,3 млн осіб.

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