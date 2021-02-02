«Британський» штам коронавірусу також мутував – вчені

«Британський» штам коронавірусу також мутував – вчені

Укрінформ
Вчені зʼясували, що «британський» штам коронавірусу, який зафіксували вперше у Кенті, також мутував.

Як передає Укрінформ, про це повідомяє BBC.

Тести на деяких зразках показують мутацію під назвою E484K, яку вже спостерігали у варіантах з Південної Африки та Бразилії, що викликає занепокоєння у вчених.

З 214 159 зразків, які вони протестували, мутацію було виявлено в 11.

За словами експертів, хоча ця зміна й може вплинути на ефективність вакцин, нинішні препарати все одно повинні бути ефективними проти цього варіанту.

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Раніше повідомлялося, що у восьми районах Англії масово протестують населення для виявлення та ізоляції нових випадків захворювання "південноафриканським" штамом коронавірусу.

Тестування проводитимуть "від дверей до дверей" та в мобільних пунктах, щоб охопити загалом 80 тис. осіб віком від 16 років.

У цьому регіоні також введені обмеження на поїздки. Експерти Національної служби охорони здоровʼя виявили поки лише кілька випадків нової мутації.

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Як пише видання, попри це, перші дослідження компанії Moderna показують, що її вакцина все ще ефективна проти варіантів з цією мутацією, хоча імунна відповідь організму може бути не такою сильною або тривалою.

Дві нові вакцини проти коронавірусу, які можуть бути схвалені найближчим часом — від Novavax і від Janssen, схоже, також забезпечують захист від цієї мутації, йдеться у публікації.

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Експерти стверджують, що навіть у найгіршому випадку вакцини можуть бути швидко перероблені і змінені, щоб ефективніше справлятися з новими мутаціями вірусу. Водночас такі заходи, як миття рук, дотримання дистанції і носіння маски, як і раніше, допомагають запобігти зараженню.

Наразі Велика Британія посідає 5 місце у світі за темпами поширення COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 лютого в країні зафіксовано 3 835 783 випадків COVID-19, з них – понад 106,5 тис. летальних. 

Фото: Getty Images

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