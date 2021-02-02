«Британський» штам коронавірусу також мутував – вчені

Вчені зʼясували, що «британський» штам коронавірусу, який зафіксували вперше у Кенті, також мутував.

Як передає Укрінформ, про це повідомяє BBC.

Тести на деяких зразках показують мутацію під назвою E484K, яку вже спостерігали у варіантах з Південної Африки та Бразилії, що викликає занепокоєння у вчених.

З 214 159 зразків, які вони протестували, мутацію було виявлено в 11.

За словами експертів, хоча ця зміна й може вплинути на ефективність вакцин, нинішні препарати все одно повинні бути ефективними проти цього варіанту.

Раніше повідомлялося, що у восьми районах Англії масово протестують населення для виявлення та ізоляції нових випадків захворювання "південноафриканським" штамом коронавірусу.

Тестування проводитимуть "від дверей до дверей" та в мобільних пунктах, щоб охопити загалом 80 тис. осіб віком від 16 років.

У цьому регіоні також введені обмеження на поїздки. Експерти Національної служби охорони здоровʼя виявили поки лише кілька випадків нової мутації.

Як пише видання, попри це, перші дослідження компанії Moderna показують, що її вакцина все ще ефективна проти варіантів з цією мутацією, хоча імунна відповідь організму може бути не такою сильною або тривалою.

Дві нові вакцини проти коронавірусу, які можуть бути схвалені найближчим часом — від Novavax і від Janssen, схоже, також забезпечують захист від цієї мутації, йдеться у публікації.

Експерти стверджують, що навіть у найгіршому випадку вакцини можуть бути швидко перероблені і змінені, щоб ефективніше справлятися з новими мутаціями вірусу. Водночас такі заходи, як миття рук, дотримання дистанції і носіння маски, як і раніше, допомагають запобігти зараженню.

Наразі Велика Британія посідає 5 місце у світі за темпами поширення COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 лютого в країні зафіксовано 3 835 783 випадків COVID-19, з них – понад 106,5 тис. летальних.

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