Британський штам COVID-19 вже «завезли» в Україну – науковець

Для визначення штамів коронавірусу, що циркулюють на території країни, потрібне спеціальне дослідження геномів вірусу, якого в Україні не проводять.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський.

«Секвенування геномів вірусу у нас не проводиться ніде і ніяк. Крапка. Деякі зразки з України секвенувалися деінде в Європі, їх туди відправляли на обробку. Якусь кількість зразків нібито недавно відправляли знову. Але це абсолютна крапля в морі», - заявив він.

За словами вченого, порівняно з тими обсягами зразків, що регулярно секвенують такі країни, як Британія, США, країни Європи, перевірена Україною кількість зразків надто мала, аби розуміти, які штами коронавірусу наразі циркулюють.

«Це мізерні відсотки, і ми не знаємо, який штам і в якій кількості у нас ходить. А британський (штам - ред.) вже завезли, це абсолютно точно. Ми ж не закривали сполучення з Британією», - зауважив Єсилевський.

Він також зазначив, що антитіла до коронавірусу дають 80-85% захисту від повторного зараження.

«З останнього прочитаного мною великого дослідження - якщо людина перенесла хворобу, вона отримує 80-85 відсотків захисту від повторного зараження. Ефективність, так би мовити, природних антитіл десь плюс-мінус така, як і штучна вакцинація. І вистачає цього принаймні на пів року», - сказав науковець.

За його словами, стійкість імунітету залежить від генетичних особливостей кожної людини. Також не враховується можливий вплив на організм нових, ще не вивчених штамів коронавірусу.

«Це середні цифри. Десь на пів року вистачає, але без врахування мутацій. Зараз нові штами та їх поширення лише починають досліджуватися. Не відомо, як поведе себе імунітет людини, яка перехворіла, якщо завезуть штам з Африки», - пояснив Єсилевський.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу 5181.