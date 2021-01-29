Британія закрила найбільш завантажений у світі авіамаршрут через новий COVID-штам

Уряд Великої Британії ввів заборону на прямі пасажирські рейси в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і назад на тлі побоювань щодо поширення коронавірусного штаму із ПАР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Week.

Британія також додала Руанду та Бурунді до списку країн, до яких заборонені прямі пасажирські рейси.

Рішення набуває чинності сьогодні.

«Це означає, що людям, які перебували в цих країнах або переїжджали транзитом через ці країни, буде заборонено в'їзд, за винятком для громадян Великої Британії, Ірландії та громадян третіх країн, що мають право на проживання. Вони повинні самоізолюватись удома протягом 10 днів», - заявив міністр з питань транспорту Грант Шапс.

У британському уряді ухвалили відповідне рішення на тлі побоювань щодо поширення в країні більш заразного варіанту коронавірусу, який уперше був виявлений у Південно-Африканській Республіці.

Зазначається, що повітряне сполучення Дубай – Лондон вважається найбільш завантаженим авіамаршрутом у світі.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.