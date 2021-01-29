У світі зафіксували понад 102 мільйони випадків COVID-19

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано більше 102 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 73,8 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 102 041 000 випадків COVID-19, зокрема 2 201 043 – летальних, одужали 73 867 291 особа.

З початку нової доби зафіксовано 29 559 нових випадків, з них 18 670 у Мексиці. Загинуло 1 710 осіб, зокрема 1,5 тис. у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (26 338 607), Індія (10 720 971), Бразилія (9 060 786), Росія (3 793 810), Велика Британія (3 743 734).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 січня лабораторно підтверджено 1 206 412 випадків COVID-19, з них за добу - 5 529.