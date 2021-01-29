«Британський» COVID-штам виявили у 33 європейських країнах - ВООЗ

Згідно з даними Європейського регіонального бюро ВООЗ, на сьогодні в 33 європейських країнах зафіксовано випадки зараження штамом COVID-19, що вперше з'явився у Великій Британії, а в 16 - епізоди інфікування штамом, виявленим в ПАР.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге на щотижневій віртуальної пресконференції у Копенгагені, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Він зазначив, що поява вакцин і початок вакцинації вселяють надію, але мутації коронавірусу ведуть до зростання захворюваності в деяких країнах і територіях.

За словами представника ВООЗ, питання розробки, виробництва і справедливого розподілу вакцин вирішуються не так швидко, як сподівалося людство. Найкращим варіантом залишається застосування і поступове скасування карантинних заходів, заснованих на епідеміологічних стандартах. В умовах появи більш заразних штамів коронавірусу країнам слід зберігати пильність і підтримувати профілактичні обмеження. "Ми не повинні забувати уроки минулого", - підкреслив Клюге.

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 осіб.