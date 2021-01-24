Експерти: Говорити про більшу небезпеку «британського» штаму COVID – зарано

Британські експерти заявили, що стверджувати про вищий рівень смертності унаслідок «британського» штаму коронавірусу наразі передчасно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція DPA.

Досі абсолютно незрозуміло, чи пов’язаний новий штам з вищим рівнем смертності, заявила Івонн Дойл, медичний директор служби охорони здоров’я Англії.

«Є деякі докази, але це попередні докази. Це невелика кількість випадків, ще занадто рано стверджувати, що це відбудеться», — сказала Дойл.

Член британської групи експертів SAGE Майк Тілдеслі погодився з тим, що ще занадто рано говорити про підвищену смертність внаслідок нового штаму.

«Я б хотів почекати ще тиждень чи два, ще трохи поспостерігати, перш ніж ми зробимо дійсно переконливі висновки з цього приводу», — сказав він.

За словами Тілдеслі, число смертей трохи зросло, з 10 до 13 на 1 000 пацієнтів, але він попередив, що висновок ґрунтується «на відносно невеликій кількості даних».

Як повідомлялося, попередні дані досліджень вчених свідчать про те, що британський штам коронавірусу призводить до більшої кількості смертей, ніж звичайний, заявив голова уряду Британії Борис Джонсон. Раніше дослідження вже показали, що новий штам поширюється легше, чим інші види коронавірусу.

Раніше Укрінформ повідомляв, що мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2, виявлений у Великій Британії у вересні 2020 року, зафіксований вже у 25 країнах Європи.

Він почав активно поширюватися наприкінці листопада - початку грудня. Через це багато країн почали закривати кордони з Великою Британією, а в самій цій країні посилили карантинні обмеження.