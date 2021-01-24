Французів просять не розмовляти у транспорті для сповільнення поширення COVID-19

Пасажирам громадського транспорту варто уникати спілкування один з одним або телефоном, аби зменшити ризик поширення коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву Французької національної академії медицини пише Reuters.

“Разом з обов’язковим носінням масок у громадському транспорті, де неможливо підтримувати соціальну дистанцію, слід дотримуватися ще однієї дуже простої перестороги: намагатися не говорити й не робити телефонні дзвінки”, - йдеться у поширеній академією заяві.

Reuters додає, що один з членів академії Патрік Берче в інтерв’ю телеканалу BFM TV запевнив, що позиція інституції є рекомендацією, а не вимогою. За його словами, якщо у вагоні метро перебуває усього три пасажири, то розмови не створюють проблем, але у випадку скупчення людей й неможливості дотримання дистанції, слід відмовитися від усного спілкування.

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Зауважимо, що академія не є офіційним дорадчим органом у Франції, хоча й уповноважена відповідати на урядові запити й видавати рекомендації, які іноді суперечать офіційній державній позиції.