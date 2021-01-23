Франція вимагатиме COVID-тест від усіх відвідувачів, в тому числі громадян ЄС

Вже від завтра Франція пускатиме до себе іноземців, в тому числі з інших країн ЄС, лише за умов наявності у них негативного результату аналізу на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на заяву Єлисейського палацу пише Guardian.

“Французький президент Еммануель Макрон сказав своїм колегам із Європейського Союзу, що Франція від неділі зробить ПЛР-тести обов’язковими для усіх мандрівників, які в’їжджають до країни, у тому числі з інших держав ЄС”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначимо, що з 3 млн інфікованих та понад 72 тис загиблих, Франція входить до десятки найбільш постраждалих від COVID-19 держав світу.

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