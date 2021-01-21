Франція хоче продовжити надзвичайний стан до червня

У Франції надзвичайний санітарний стан через пандемію коронавірусу триватиме до червня.

Таку пропозицію уряду підтримала нижня палата французького парламенту – Національна асамблея, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За продовження надзвичайного санітарного стану після 16 лютого (коли завершується дія нинішнього режиму) до 1 червня проголосувала переважна більшість депутатів. Проти виступили представники лівих і правих політичних сил.

Далі це питання розгляне та проголосує верхня палата – Сенат.

Правовий режим надзвичайного санітарного стану уповноважує уряд уводити у країні комендантську годину, обмежувати пересування громадян, обмежувати і забороняти масові публічні зібрання, закривати установи.

З початку пандемії у березні 2020 року і станом на 20 січня 2021 року від COVID-19 у Франції померло 71 652 чоловік. За цей період було зафіксовано 2 965 117 інфікувань коронавірусом.

За останню добу виявлено 26 784 випадки нових інфікувань; 316 осіб померли від COVID-19.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 21 січня зафіксовано 97 309 892 випадки COVID-19, зокрема 2 083 326 – летальних, одужали 69 851 616 осіб.