У Франції п'ять смертей після COVID-щеплення не пов'язують із дією вакцини

У Франції з початком вакцинації проти COVID-19 зафіксовано 139 випадків побічних ефектів.

Про це повідомляє Національне агентство безпеки медичних препаратів та продукції у галузі здоров'я, передає Укрінформ.

За даними відомства, отриманих із 31 регіонального центра фармакологічного нагляду, з початку вакцинації зафіксовано 131 побічний випадок в осіб, які зробили щеплення вакциною проти коронавірусу Comirnaty, виробництва Pfizer/BioNTech.

Серед цих повідомлень заявлено про п'ять летальних випадків.

Водночас у Національному агентстві наголошують, що аналіз наявної інформації не дає підстав зробити висновки, що ці смерті пов’язані з дією вакцини.

Усі померлі були людьми похилого віку, мали хронічні хвороби та проходили важкі курси лікування.

Нині у Франції триває перший етап вакцинації. На добровільних засадах щеплення від COVID-19 отримують люди віком старше за 75 років, а також молодші вразливі категорії населення, які мають показання захиститися від можливості інфікування коронавірусом через стан здоров’я.

За інформацією уряду, запрошення зробити щеплення проти COVID-19 на цьому етапі отримали 6 млн людей. У країні розгорнуто більше 800 пунктів вакцинації.

Щеплення проти коронавірусу у Франції безкоштовні.

За планами уряду, у країні є спроможності й запаси вакцин, щоб прищепити до мільйона населення до кінця січня.

В ЄС, а також у Франції сертифіковано дві вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech і Moderna. Крім того, регулятор ЄС – Європейське агентство лікарських препаратів – отримав на розгляд для авторизації вакцину AstraZeneca.

З початку пандемії у березні 2020 року і станом на 19 січня від COVID-19 у Франції померли 71 342 людини. За цей період було зафіксовано 2 938 333 інфікувань коронавірусом.

За останню добу виявлено 23 696 випадків нових інфікувань; 373 осіб померли від COVID-19.