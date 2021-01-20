У Бельгії зупинили планову COVID-вакцинацію медиків

Попри заяви уряду Бельгії про те, що оголошення компанією Pfizer тимчасового обмеження у виробництві вакцини проти COVID-19 не матиме суттєвого впливу на темпи вакцинації, в одному з ключових регіонів країни – Фландрії, зменшення обсягів поставленої вакцини призвело до зупинення вакцинації медиків.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу в бельгійському виданні VRT.

«Фламандське агентство з піклування та здоров’я зупинило планову вакцинацію персоналу у кількох медичних закладах. Таке рішення ухвалене після того, як виробник вакцин Pfizer оголосив про постачання меншої кількості доз у зв’язку із модернізацією виробництва. В цих умовах агентство планує створити запаси доз вакцини, щоб бути здатним гнучко реагувати на будь-які подібні переривання у постачанні у майбутньому», - йдеться у публікації.

Як зазначають офіційні особи, таке призупинення планової вакцинації медичного персоналу лікарень та будинків з догляду за літніми людьми може тривати близько двох тижнів, до відновлення постачання вакцин у повному обсязі.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці компанія Pfizer заявила про тимчасове зменшення обсягів виробництва вакцини під приводом робіт з вдосконалення виробничих потужностей. Цього тижня, за повідомленнями бельгійських ЗМІ, країна отримає на 40 тисяч доз вакцини менше від запланованих 100 тисяч.

За даними Worldometer станом на ранок 20 січня, у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 одужань.

Фото: Belga