Норвегія занепокоєна: там після вакцинації померли майже 30 літніх людей

Норвегія висловила занепокоєння щодо безпеки вакцини Pfizer для людей похилого віку, які мають серйозні вади здоров’я, після того, як кількість померлих людей у цій категорії зросло до 29 осіб.

Про це йдеться в повідомленні американського агентства Bloomberg, передає Укрінформ.

«За останніми даними, кількість відомих фатальних випадків у Норвегії зросла на шість осіб, й водночас знизився віковий поріг у цій групі – з 80 до 75 років», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що принаймні першу дозу вакцини отримали 43 тис. представникам групи найбільшого ризику, зокрема, людей похилого віку.

Як повідомили в Норвезькому медичному агентстві, більшість людей, які отримали вакцину, відчували побічні ефекти, такі як нудота, блювота, лихоманка, реакції в місці ін'єкції та погіршення основного стану здоров’я.

Як повідомлялося, Європейське медичне агентство (ЕМА) дозволило ринкову авторизацію на ринку ЄС за показниками ефективності та безпечності двох вакцин - Pfizer/BioNTech і Moderna. Більшість країн ЄС розпочали кампанію вакцинації 27 грудня 2020 року.

Фото: CTK Photo/Укрінформ