Норвегія занепокоєна: там після вакцинації померли майже 30 літніх людей

Норвегія занепокоєна: там після вакцинації померли майже 30 літніх людей

Укрінформ
Норвегія висловила занепокоєння щодо безпеки вакцини Pfizer для людей похилого віку, які мають серйозні вади здоров’я, після того, як кількість померлих людей у цій категорії зросло до 29 осіб.

Про це йдеться в повідомленні американського агентства Bloomberg, передає Укрінформ.

«За останніми даними, кількість відомих фатальних випадків у Норвегії зросла на шість осіб, й водночас знизився віковий поріг у цій групі – з 80 до 75 років», - зазначається в повідомленні.

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При цьому уточнюється, що принаймні першу дозу вакцини отримали 43 тис. представникам групи найбільшого ризику, зокрема, людей похилого віку.

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Як повідомили в Норвезькому медичному агентстві, більшість людей, які отримали вакцину, відчували побічні ефекти, такі як нудота, блювота, лихоманка, реакції в місці ін'єкції та погіршення основного стану здоров’я.

Як повідомлялося, Європейське медичне агентство (ЕМА) дозволило ринкову авторизацію на ринку ЄС за показниками ефективності та безпечності двох вакцин - Pfizer/BioNTech і Moderna. Більшість країн ЄС розпочали кампанію вакцинації 27 грудня 2020 року.

Фото: CTK Photo/Укрінформ

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