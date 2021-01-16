У Бельгії після COVID-щеплень побічні ефекти - лише у 10 людей із 35 тисяч

Після початку планової вакцинації у Бельгії з 35 тисяч осіб, які вже отримали щеплення проти коронавірусу, лише у 10-ти були виявлені побічні симптоми.

Як повідомляє Укрінформ, про це у п’ятницю йдеться у публікації в бельгійському виданні «The Brussels Times».

«Десять з 35 000 людей, що пройшли вакцинацію, мали побічні ефекти, і це дуже малий показник. Більшість з них відчували помірковані симптоми, такі як втома, біль у м’язах, нудота або невелика застуда», - повідомив сьогодні під час пресконференції у Брюсселі провідний вірусолог Бельгії Стівен Ван Гухт (Steven Van Gucht).

Він прокоментував також випадок, коли в одному з бельгійських будинків з догляду за літніми людьми через п’ять днів після вакцинації помер чоловік у віці 82 років. Фахівець зауважив, що між фактом цієї смерті та щепленням не було виявлено жодного зв’язку.

«У старшому віці показник смертності є вищим за будь-яких умов, зокрема, у будинках з догляду за літніми людьми, де щотижня з різних причин помирають сотні людей. Тож ми можемо очікувати, що серед них можуть бути люди, які пройшли щеплення», - сказав фахівець.

Як повідомляє видання, Федеральне агентство Бельгії з безпеки медикаментів та продуктів здоров’я проводить ретельне розслідування цього випадку.

Під час пресконференції Стівен Ван Гухт послався на показники вакцинації у США, де набагато більша кількість людей вже отримали щеплення проти коронавірусу. За цієї статистикою, лише двоє зі 100 людей відчували легкі побічні ефекти, які проходили вже наступного дня. Серйозні побічні ефекти, такі як так званий анафілактичний шок, є дуже рідкісним явищем, і трапляється раз на кожні 100 000 щеплень. Але подібна реакція організму виявляється, як правило, протягом перших 15 хвилин після щеплення, і піддається лікуванню.

Водночас середні показники виявлення нових випадків COVID-19 в Бельгії продовжують зростати.

Бельгійське видання VRT наводить дані медичного дослідницького інституту Sciensano, за якими в період з 5 по 11 січня в Бельгії, в середньому 2 086 людей щодня отримували позитивний тест на коронавірус, що на 26 відсотків більше, ніж протягом попередніх семи днів. Щоправда, таке зростання відбулося на фоні підвищеної пильності та проведення, у середньому, на 63 відсотки більше тестів, ніж тиждень тому – щодня цю процедуру проходили близько 43 тисяч бельгійців щодня. Таким чином, кількість позитивних тестів на коронавірус не перевищує 5,3 відсотка від тих, хто пройшов через тестування.

Водночас показник смертності склав 53 випадки щодня, що на 18 відсотків менше, ніж протягом попереднього тижня.

Знижується також кількість людей, які потрапляють з COVID-19 до лікарень – протягом тижня сюди поступали 122 пацієнти щодня (зниження на 7 відсотків). Усього зараз у лікувальних закладах допомогу у подоланні COVID-19 отримують 1908 пацієнтів, з них 360 – у відділеннях інтенсивної терапії, 184 підключені до апаратів ШВЛ.

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Як повідомлялося, Європейське медичне агентство (ЕМА) дозволило ринкову авторизацію на ринку ЄС за показниками ефективності і безпечності двох вакцин - Pfizer/BioNTech і Moderna. Більшість країн ЄС розпочали кампанію вакцинації 27 грудня 2020 року.

За даними Worldometer, у світі виявлено 93 664 113 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 005 448 летальних, одужали 66 955 467 осіб.

Фото: Belga