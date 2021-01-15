ВООЗ проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу при міжнародних поїздках

У ВООЗ офіційно заявили, що виступають проти введення обов’язкового вакцинування від COVID-19 як умови для вільного здійснення міжнародних подорожей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві пресслужби ВООЗ.

«Враховуючи, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу наразі не з'ясований, а доступність вакцин на цей час дуже обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати доказів вакцинації від мандрівників, що прибувають», - йдеться в повідомленні Комітету ВООЗ із надзвичайної ситуації.

Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи для гарантування безпечних поїздок.

Як відомо, раніше прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити єдиний для ЄС сертифікат вакцинації від коронавірусу. Урядовець наголосив, що такий документ спростив би переміщення європейців між країнами-членами ЄС.

Окрім цього, вважає Міцотакіс, такий сертифікат стане ефективним спонукальним чинником для громадян зробити щеплення, адже ця процедура не є обов’язковою.

Зазначається, що прем’єр-міністр Греції також планує порушити питання про сертифікат вакцинації на саміті ЄС, який пройде 21 січня у форматі відеоконференції.

Як повідомлялося, за даними ВООЗ, вакцинацію населення від коронавірусу проводять уже понад 40 країн.

За даними Worldometer, у світі виявлено 93 803 047 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 008 076 летальних, одужали 67 001 256 осіб.