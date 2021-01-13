Греція пропонує запровадити сертифікат вакцинації для поїздок по ЄС

Греція пропонує запровадити сертифікат вакцинації для поїздок по ЄС

Укрінформ
Уряд Греції пропонує затвердити єдиний сертифікат вакцинації, аби спростити поїздки всередині Євросоюзу та спонукати людей робити щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться у листі прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єврокомісії, який цитує Politico, передає Укрінформ.

«Нагальне питання – погодити спільне розуміння стосовно структури сертифіката вакцинації, щоб його прийняли усі країни-члени», - зазначив грецький прем’єр.

Така ініціатива пояснюється необхідністю якнайшвидшого відновлення вільного пересування в межах ЄС.

Окрім цього, вважає Міцотакіс, такий сертифікат стане ефективним спонукальним чинником для громадян зробити щеплення, адже ця процедура не є обов’язковою.

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Зазначається, що прем’єр-міністр Греції також планує порушити питання про сертифікат вакцинації на саміті ЄС, який пройде 21 січня у форматі відеоконференції.

Як повідомлялося, за даними ВООЗ, вакцинацію населення від коронавірусу проводять уже понад 40 країн.

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