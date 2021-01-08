ВООЗ заявляє, що заможні країни скупили більшу частину COVID-вакцин

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що заможні країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Укрінформ.

«Наразі 42 країни проводять вакцинацію населення від коронавірусу безпечними та ефективними вакцинами від COVID-19. 36 з них мають високий рівень доходів, а ще шість мають середній дохід», - сказав він.

За словами Гебреісуса, наразі країни з низьким рівнем доходу та більшість країн із середнім рівнем доходів не отримують вакцину від коронавірусу.

«Це проблема, яку ми повинні разом вирішити за допомогою COVAX та ACT-Accelerator», - зазначив він.

Як повідомлялося, COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії.

ACT Accelerator об'єднує держави та організації, які беруть участь у розробці, виробництві і розподілі вакцин COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 8 січня кількість хворих на COVID-19 становить 88 512 604 особи. При цьому 63 620 558 осіб одужали, 1 906 860 пацієнтів померли.