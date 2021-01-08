Степанов наголошує, що перемовини щодо COVID-вакцини для України проводив особисто

До перемовин щодо забезпечення українців вакциною проти коронавірусу були залучені міністр охорони здоров'я Максим Степанов та Президент України Володимир Зеленський.

Про це Степанов заявив у ефірі Громадського радіо, передає Укрінформ.

«ДП «Медзакупівлі» не є суб’єктом перемовин і ніколи ним не був, вони були оператором, якого ми визначили. Перемовини щодо забезпечення вакциною українців вів я, як міністр охорони здоров’я, до цього було залучено Президента України, який спілкувався із керівниками держав, які виробляють вакцини, бо це питання національної безпеки», — сказав Степанов.

За його словами, функцію закупівлі має виконувати ДП «Медичні закупівлі», яке є у підпорядкуванні міністерства, і для цього було створене.

«Але висловлювання директора підприємства і його поведінка не зрозумілі не тільки для мене, а і для багатьох людей, а це як мінімум псує імідж України на міжнародній арені, ускладнює наші перемовини з державами у плані вакцин. Думаю, що у подальшому ми будемо закуповувати через іншу закупівельну агенцію», — підкреслив Степанов.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вважає роботу державного підприємства «Медичні закупівлі» неефективною, зокрема, за його словами, ДП не закупило 103 позиції з 483 позицій ліків та лікарських засобів за державними програмами лікування.

Також Степанов повідомив, що МОЗ відсторонить ДП «Медзакупівлі» від закупівлі COVID-вакцин.

Раніше генеральний директор ДП «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов оприлюднив в Фейсбуці допис, в якому торкнувся теми переговорів, які веде МОЗ з виробниками вакцини від коронавірусної хвороби, формування ціни на вакцину, строків, в які Україна мала б укласти договори з виробниками та обсягів вакцини, які мали б постачатися в Україну.

Також ДП «Медичні закупівлі» заявило, що МОЗ не затвердило необхідні документи для здійснення операційної діяльності ДП «Медзакупівлі», через що можуть бути призупинені процеси закупівлі і постачання ліків та медичних виробів.