Україна наступного тижня укладе договори про COVID-вакцини з «іншими виробниками» - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що найближчим тижнем будуть укладені договори на поставку вакцин від коронавірусу з «іншими виробниками», окрім Sinovac Biotech.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, передає Укрінформ.

«У світі склалась така ситуація, що потужності виробників такі малі з точки зору попиту, що укладають угоди з тими, хто готовий поставити. Основним моментом із точки зору наших перемовин - це було питання часу поставки вакцин, щоб це було якомога раніше. Так як ми з Sinovac Biotech мали домовленості, то ми з ними одразу уклали договір. Найближчим тижнем ми будемо укладати договори з іншими виробниками, з якими ми ведемо перемовини», - повідомив Степанов.

Як повідомлялося, згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Окрім того, 30 грудня Офіс Президента поінформував, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

В Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджено 1 105 169 випадків COVID-19, з них за добу – 5 676.