Єврокомісію просять допомогти Україні з COVID-вакцинами

Єврокомісія у середу вранці отримала лист від 13 країн ЄС із проханням прискорити надання допомоги у боротьбі з пандемією COVID-19 для країн "Східного партнерства" – Україні, Грузії, Молдові, Вірменії, Азербайджану і Білорусі.

Цей факт під час брифінгу у Брюсселі підтвердила речник Єврокомісії Ана Прізонеро, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підтверджуємо, що отримали такий лист лише цього ранку і відповідатимемо на нього у встановленому порядку. Від початку ми чітко зазначали, що вивчаємо, як можемо допомогти нашим партнерам на Західних Балканах, нашим найближчим сусідам на Сході, на Півдні та навіть далі – ми також оцінюємо можливість такої допомоги у гуманітарному контексті. Про це заявляли президент Єврокомісії та єврокомісар (з питань розширення і сусідства – ред.) Варгеї. Тож ця робота продовжується», - сказала речник Єврокомісії.

Вона підтвердила, що наразі Єврокомісія вивчає найбільш ефективні шляхи такої допомоги, зокрема, у співпраці із міжнародними та європейськими фінансовими інституціями в рамках ініціативи «Команда Європи». За її словами, ЄС завжди виступав за багатосторонній підхід у поширенні вакцин проти коронавірусу, і це є однією з причин, чому ЄС настільки потужно підтримує міжнародний інструмент з доступу до вакцин COVAX, який використовується для забезпечення вакцинами проти COVID-19 населення країн із середніми та низькими доходами.

Речник нагадала, що розроблена в ЄС стратегія вакцинації передбачає можливість для країн-членів передавати частину доз вакцини. ЄС наразі розробляє механізм для полегшення передання або продажу надлишкових доз вакцини, які зараз закуповуються країнами-членами ЄС за допомогою форвардних закупівель, що здійснюються Євросоюзом.

«Ці обговорення з країнами-членами та з країнами-партнерами тривають. Ми поки не у тому стані, щоб надати подальші деталі на цьому етапі. Але Єврокомісія намагається сприяти такому обговоренню», - додала речник.

За інформацією, що з’явилася сьогодні у європейських ЗМІ, 13 країн ЄС надіслали листа в Єврокомісію та у Раду ЄС із проханням виявити більше активності в організації допомоги країнам-партнерам у боротьбі з пандемією коронавірусу. Зокрема, йшлося про важливість визначення конкретних шляхів такої допомоги для країн "Східного партнерства" напередодні саміту, який був запланований на перше півріччя цього року.

Свій підпис під листом поставили представники урядів Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини і Швеції.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня представник Португальського головування ЄС зауважив, що саміт Східного партнерства є у порядку денному ЄС на цей рік, але чи буде захід проведений залежить від подальшого розвитку подій в країнах регіону.

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