У Євросоюзі дали добро на COVID-вакцину Moderna

Європейське медичне агентство (ЕМА) надало ринкову авторизацію для вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Модерна на території Європейського Союзу.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу на сайті ЕМА.

«ЕМА рекомендувала надати обумовлену ринкову авторизацію для вакцини Moderna проти COVID-19 для людей від 18 років. Це вже друга вакцина проти COVID-19, яку ЕМА рекомендувала для авторизації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, комітет ЕМА з медикаментів для лікування людей оцінив дані щодо якості, безпечності та ефективності цієї вакцини і рекомендував Єврокомісії здійснити ринкову авторизацію вакцини Moderna. Така авторизація має підвищити впевненість громадян ЄС у тому, що вакцини, які з’являються в ЄС, відповідають необхідним стандартам, та забезпечити контроль і виконання зобов’язань в рамках кампанії вакцинації, що вже розпочалася в ЄС.

«Ця вакцина надає нам ще один засіб для подолання поточної надзвичайної ситуації. Завдяки зусиллям і енергії всіх залучених сторін, ми змогли надати вже другу позитивну рекомендацію щодо авторизації вакцини менше ніж за рік після того, як ВООЗ оголосив про початок пандемії», - зауважила з цього приводу виконавчий директор ЕМА Емер Кук.

За її словами, свої висновки щодо безпечності та ефективності вакцини Moderna фахівці ЕМА робили виключно із посиланням на результати наукових досліджень. До випробувань препарату були залучені близько 30 тисяч людей від 18 до 94 років. Випробування показали зменшення на 94,1% випадків симптоматики COVID-19 у тих людей, котрі отримали вакцину, що продемонструвало її ефективність.

Випробування також продемонстрували ефективність вакцини у 90,9% для людей, які належать до категорії пацієнтів з підвищеним ризиком внаслідок інфікування COVID-19, зокрема, тих, хто мають хронічні захворювання легень, хвороби серця, надмірну вагу, хвороби нирок, діабет або ВІЧ/СНІД.

Щеплення вакциною Moderna складається з двох ін’єкцій з інтервалом у 28 діб одна від одної. Побічні ефекти (біль у місці уколу, втома, симптоматика застуди, головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, нудота), зазвичай є легкими і остаточно проходять за кілька днів після щеплення.

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Як зазначається, компанія Moderna зобов’язалася проводити клінічні дослідження під час застосування вакцини та продовжувати заходи з її випробувань протягом наступних двох років для уточнення впливу вакцинації на різні категорії людей, зокрема, з синдромом імунодефіциту, дітей, вагітних жінок.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня 2020 року ЕМА визнала «ефективною і безпечною» вакцину виробництва Pfizer-BioNTech. 27-29 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася кампанія вакцинації проти коронавірусу з використанням цієї вакцини.

За даними Worldometer, станом на ранок 6 січня у світі зареєстровано 86 834 916 випадків коронавірусу. Зокрема, 1 875 520 осіб померли та 61 533 599 одужали.