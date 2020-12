Moderna опублікувала дані випробувань своєї вакцини – 94% ефективності

Moderna оприлюднила результати первинного аналізу своєї вакцини, відповідно до яких препарат продемонстрував 94,1% ефективність у запобіганні симптоматичної коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал MedicalXpress із посиланням на Brigham and Women's Hospital, де проводилося тестування.

Результати аналізу дослідження COVE, в рамках якого оцінювалася ефективність вакцини, опубліковані в The New England Journal of Medicine.

У дослідженні взяли участь більш як 30 тисяч учасників. У групі, яка отримала вакцину від COVID-19, симптоми коронавірусної хвороби зафіксовано у 11 людей. У групі, яка отримувала плацебо, захворіли 185 учасників дослідження, що продемонструвало 94,1% ефективність вакцини у запобіганні коронавірусній інфекції.

Тяжкі форми перебігу COVID-19 спостерігалися тільки у добровольців, які отримували плацебо.

Загалом же реакція на імунізацію була помірною – близько 50% реципієнтів відчували втому, болі в м'язах, суглобах і головні болі, особливо після другої дози. У більшості випадків ці ефекти починалися приблизно через 15 годин після вакцинації та зникали через два дні без наслідків.

Читайте також: У США виявили першу важку алергічну реакцію на вакцину Moderna

Як відомо, першою в світі вакцинацію свого населення розпочала 8 грудня Велика Британія. Наразі ж найбільше вакцинованих – у США. Загалом у світі вже зроблено більш як 5,1 млн щеплень, згідно з даними Bloomberg.

Зазначимо також, що станом на 31 грудня в світі всього з початку пандемії було виявлено більше 83,2 мільйона випадків коронавірусу.

Фото з сайту sky.com