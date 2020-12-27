Ефективність COVD-вакцини: в AstraZeneca заявляють, що «з'ясували формулу успіху»

Розробники британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами виконавчого директора фармацевтичної компанії AstraZeneca Паскаля Соріо, їхні вчені «з'ясували формулу успіху».

Зокрема, випробування вакцини, розробленої оксфордським університетом спільно з AstraZeneca, показали ефективність 90%, коли людям спочатку дали половину дози, а потім повну дозу не менше як через місяць.

Зазначається, що коли дві дози вводилися повністю з інтервалом не менш як місяць, середня її ефективність становила 70%.

Для порівняння, ефективність вакцин Pfizer і Moderna становила 95% і 94,5% відповідно.

Як повідомлялося, за прогнозами Україна, швидше за все, отримає саме препарат AstraZeneca для вакцинації від коронавірусу.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету цього тижня погодив перерозподіл видатків «антиковідного» фонду, додатково направивши 1,38 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держбюджеті на 2021 рік на придбання вакцин проти коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн.