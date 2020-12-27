Ефективність COVD-вакцини: в AstraZeneca заявляють, що «з'ясували формулу успіху»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
За словами виконавчого директора фармацевтичної компанії AstraZeneca Паскаля Соріо, їхні вчені «з'ясували формулу успіху».
Зокрема, випробування вакцини, розробленої оксфордським університетом спільно з AstraZeneca, показали ефективність 90%, коли людям спочатку дали половину дози, а потім повну дозу не менше як через місяць.
Зазначається, що коли дві дози вводилися повністю з інтервалом не менш як місяць, середня її ефективність становила 70%.
Для порівняння, ефективність вакцин Pfizer і Moderna становила 95% і 94,5% відповідно.
Як повідомлялося, за прогнозами Україна, швидше за все, отримає саме препарат AstraZeneca для вакцинації від коронавірусу.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету цього тижня погодив перерозподіл видатків «антиковідного» фонду, додатково направивши 1,38 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держбюджеті на 2021 рік на придбання вакцин проти коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн.