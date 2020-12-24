Вакцина AstraZeneca, яку обіцяють Україні, ефективніша, ніж вважалося

Найбільше підходить для зберігання у наших умовах, ефективна проти «британського» штаму, але її достатня доза ще невідома

2020 рік дав зрозуміти, що основним надбанням людства є наука і без неї наше життя може перетворитися на кошмар. А вакцина проти коронавірусної інфекції стала найнеобхіднішим благом, за яке зараз борються усі країни. Україні це благо теж дістанеться, але спочатку – у дуже невеликих обсягах. Головним питанням було те, на яку саме вакцину може розраховувати Україна. І днями стало відомо, що найімовірніше це буде вакцина компанії Astra Zeneka, про що повідомив голова Центру громадського здоров’я Ігор Кузін. Орієнтовно очікується 8 мільйонів доз, чого має вистачити для 4 мільйонів людей.

Ігор Кузін

«Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneca. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", – сказав Кузін. Чому саме її – для цього є вагомі підстави.

Її можна зберігати в звичайних холодильниках до 6 місяців

Коли стало відомо про надзвичайно високу ефективність першої вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, то практично одразу ми зрозуміли, що Україні на неї на варто покладати особливий надій. Усе через ультранизьку температуру її транспортування і зберігання до -80. Україна не має таких потужностей (як і багато інших країн). Тоді ж у МОЗ заявили, що у зв’язку з цим робитимуть ставку на ті вакцини, що не потребують таких холодових умов. Вакцину виробництва AstraZeneca – можна зберігати до шести місяців у звичайних холодильниках за температури від +2 до +8 С.

Схоже, що саме така перевага вакцини стала вирішальною на конкурентному ринку. Наразі AstraZeneca є лідером за договорами про попередні закупівлі, які охоплять 1,47 мільярди людей – це більш ніж вдвічі більше ніж у будь-якого з інших виробників, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, ця вакцина була розроблена в Оксфордському університеті і отримала назву AZD1222. Її було створено на основі ослабленого аденовірусу, який викликає застуду у шимпанзе. За допомогою генної інженерії у нього вбудували генетичний матеріал білка шипа SARS-CoV-2. Ослаблений аденовірус називається векторним і потрібен для того, щоб доставити в організм інформацію про структуру білка коронавірусу. Якщо після вакцинації в організм людини потрапить коронавірус, то його буде розпізнано, і імунна система зможе атакувати COVID-19.

Іще однією перевагою є те, що ціна за дві дози вакцини від AstraZeneca очікується на рівні $5, що в рази дешевше, ніж у конкурентів. Приміром, вакцина від Pfizer коштувати близько $40, а Moderna оцінила одну дозу своєї вакцини у $25. При цьому AstraZeneca обіцяє доступну вакцину за собівартістю як мінімум до липня 2021 року, а для бідних країн – завжди.

Унікальна помилка в дозуванні, що змінила її ефективність

Випробування вакцини проти COVID-19 почалися у Великобританії ще в квітні. Наприкінці осені вони мали закінчитися, як раптом компанія заявила про проведення додаткових досліджень через випадкову помилку у дозуванні.

Згідно з початковою схемою, вакцину слід вводити двома дозами з проміжком у один місяць. Але так сталося, що одній групі добровольців із 2700 людей випадково спочатку ввели півдози (такою надійшла партія від виробника), а через місяць вже повну дозу. Водночас як інша група із 8900 людей отримала дві повні дози. І цікаво те, що у першої групи ефективність вакцини виявилася вищою – на рівні в 90%, ніж у другою, де досягла 62%.

«Ми використовували півдози завдяки щасливому випадку», – згодом розповів Мене Пангалос, відповідальний за всі неонкологічні дослідження та розробки в компанії. Помилку в дозуванні було виявлено після того, як учені помітили, що в добровольців з першої групи рідше виникали такі побічні дії, як сонливість, головний біль і біль у руці на місці уколу.

На основі даних двох груп компанія усереднила ефективність вакцини, відзвітувавши про 70%. Але це викликало критику у екпертному середовищі, як і те, що успішну схему в півтори дози протестували лише на 2700 добровольцях, чого недостатньо для остаточних висновків про ефективність і безпечність вакцини.

Паскаль Соріо

Відтак 26 листопада керівник компанії Паскаль Соріо заявив про початок нових, додаткових випробувань вакцини, і це дещо затримало офіційну реєстрацію препарату (очікується, що британська влада схвалить її у грудні). Якщо схема у півтори дози отримає схвалення, то це стане іще однією перевагою для компанії, адже це буде на 25% економніше.

Буде ефективною проти мутованого штаму

Коли в Британії виявили новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний, то першим, що цікавило людство стало ефективність уже створених вакцин проти цього різновиду. У компанії AstraZeneca запевнили, що її вакцина має бути ефективною проти нового варіанту COVID-19.

У компанії уточнили, що наразі ведуться дослідження, щоб повністю вивчити вплив мутації. «AZD1222 (вакцина-кандидат AstraZeneca) містить генетичний матеріал шипового білка вірусу SARS-CoV-2, і зміни в генетичному коді, що спостерігаються в цьому новому штамі вірусу, схоже, не змінюють структуру шипового білка», – повідомив Reuters представник компанії в електронному листі, поширеному в мережі.

Подібних висновків дійшли і у вітчизняному Інституті молекулярної біології та генетики. Науковці Інституту провели – трохи складних термінів – біоінформативний аналіз нуклеотидної послідовності та структури S протеїну мутантного варіанту «британця» (виявленого в Лондоні та на півдні Англії, а відтак і в деяких інших країнах) – коронавірусу SARS-Cov-2 VUI-202012/01.

Якщо описати висновки українських вчених дещо простішими словами, то з’ясувалося: попри те, що мутація впливає на здатність вірусу краще проникати в людські клітини (тобто підвищує заразність, а отже, інфікування відбувається швидше), імуногенні властивості протеїну мутанта (здатність викликати імунну відповідь), швидше за все, зберігаються. «Можемо зробити висновок, що існуючі вакцини захищатимуть людей і від цього варіанту коронавірусу», – підсумували в Інституті молекулярної біології та генетики.

Чого чекати Україні?

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підтвердив, що в межах програми COVAX Україна, найімовірніше, отримає вакцини від компанії AstraZeneca. Йдеться про 8 мільйонів доз, які надійдуть як допомога, тобто вакцинація найголовніших груп ризику буде безоплатною. (Усього COVAX замовив у Астразенека 300 мільйонів доз). У МОЗ очікують отримати вакцину від COVAX наприкінці першого кварталу 2021 року, але сподіваються ще закупити вакцини безпосередньо у виробників та почати вакцинувати населення вже у лютому.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Якщо 8 мільйонів це гарантія, то 16 мільйонів – потенційна можливість, додав він.

Щоправда, як писав Укрінформ раніше, дані іноземних ЗМІ, які відслідковували укладені договори на поставки вакцини, свідчать, що поки Україна може розраховувати на забезпечення 5% населення або ж двох мільйонів людей. За словами міністра, першими вакцину отримають медичні працівники, які працюють із COVID-пацієнтами. Будемо сподіватися, що іноземні колеги помиляються, але вітчизняне експертне середовище наразі не налаштоване обнадійливо в цьому питанні.

Юлія Горбань, Київ.