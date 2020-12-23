МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 мільйони українців - Ляшко

Згідно з планом Україна має прищепити проти COVID-19 23 млн громадян, для чого потрібно 40 мільйонів доз вакцини.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Нам потрібно охопити 23 млн населення. Я розумію, що для цього нам треба буде 40 мільйонів доз… Ми розпочинаємо вже підготовку кабінетів щеплення і мобільних бригад. І так у нас прописано до I кварталу 2022 року - за цей період ми готові і зможемо… охопити щепленнями 23 млн населення», - розповів Ляшко.

Він нагадав, що у бюджеті-2021 на закупівлю вакцин закладено 2,6 млрд грн. Крім цього, Україна гарантовано отримує 8 млн безкоштовних доз препарату в межах ініціативи COVAX, а уряд веде переговори про виділення ще 8 млн.

За словами Ляшка, МОЗ вже почало підготовку кабінетів щеплення і мобільних бригад, а очільник відомства Максим Степанов найближчим часом підпише Національний план імунопрофілактики. Документ, який оновлюватиметься щонайменше кожні два тижні, міститиме свіжу інформацію про вакцину, графік її постачань та кількість одержуваних доз.

Головний санітарний лікар також рекомендує спиратися на вакцини, які можуть зберігатися за температур від + 2°C до + 8°C. До них, зокрема, належить AstraZeneca.

Як повідомлялось, Україна планує державним коштом провести вакцинацію близько 21 млн осіб. Пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які живуть у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить для 4 млн осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.

Також Україна веде перемовини з виробниками та очільниками країн, де розташовані ці компанії, про закупівлю вакцин.