COVID-вакцинація в Україні: у 2021 році планують щеплення для 50% населення

План вакцинальної кампанїї проти COVID-19 передбачає, що в Україні буде зроблено щеплення понад 400 тис. медичних працівників, майже 10 млн літніх осіб, понад 1,4 млн працівників освіти та представникам інших пріоритетних груп.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадского здоров'я.

У ЦГЗ наголосили, що світовий попит напевне переважатиме можливості виробляти вакцину протягом всього 2021 та 2022 років. Тому постає необхідність визначення тих груп населення, які можуть отримати вакцини першими.

"На основі рекомендацій ВООЗ/SAGE та ETAGE та Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) в Україні визначено 9 пріоритетних груп населення для вакцинації від COVID-19. У межах 4-етапної кампанії з вакцинації у 2021 році поставлено амбітну мету охопити щепленнями щонайменше 50% населення країни у 2021 році", - заявили у Центрі.

Згідно з оприлюдненими даними, планується вакцинувати 402 171 медичного працівника, 41 тис. військовослужбовців ОС, 156 871 працівника соціальної сфери, 136 353 осіб у закладах догляду: інтернатах, будинках дитини, закладах для осіб похилого віку.

Щеплення отримають також 9 978 194 людини віком понад 60 років, включно з тими, що входять до групи медичного ризику, 1 428 055 працівників освіти, 6 370 378 осіб віком від 18 до 59 років, які мають хронічні захворювання і належать до групи медичного ризику, 570 733 працівники ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, військовослужбовців ЗСУ, МВС.

У пенітенціарних закладах будуть вакциновані 65 839 осіб (персонал та люди, які перебувають у місцях обмеження волі і слідчих ізоляторах)

Також планується вакцинувати 1 716 796 осіб з інших груп ризику.

В ЦГЗ додали, що у разі, якщо Україна отримає вакцини, які потребують холодового ланцюга з умовами зберігання від 2°C до 8°C, то розрахунково щомісячно буде зроблено близько 1,7 млн ін’єкцій. Для цього буде 400 мобільних бригад (1 на 100 тис. населення), а також будуть задіяні всі пункти щеплень, які разом із рутинною вакцинацією будуть приділяти 50% робочого часу на вакцинацію від коронавірусу.

Вакцинація в Україні буде добровільною для всіх та буде організована і проведена у спосіб, який не поставить під загрозу проведення рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень.

Як повідомлялося, станом на 22 грудня в Україні лабораторно підтверджено 979 506 випадків зараження коронавірусом, зокрема за останню добу 8 513.