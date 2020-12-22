Шмигаль обговорив з послами G7 та Євросоюзу закупівлю COVID-вакцини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з послами країни Групи Семи та Європейського Союзу обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19, а також актуальні питання співпраці та плани на наступний рік.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини», — сказав глава уряду.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

Шмигаль також відзначив, що найважливішим завданням влади є пом’якшення впливу COVID-19 на економіку.

«Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проєктів у різних галузях. Проєкти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів та бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні», — сказав Прем’єр-міністр.

Глава уряду й посли країн Групи Семи та Європейського Союзу обговорили також ключові параметри Державного бюджету на 2021 рік. Як зазначив Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для нашої держави програм.

«У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого виділятимуться на закупівлю вакцини від коронавірусу», — зауважив Шмигаль.

Шмигаль побажав Великій Британії, яка головуватиме у Групі Семи наступного року, успіху в досягненні задекларованих пріоритетів.

Прем’єр-міністр подякував країнам Групи Семи та Європейського Союзу за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

У зустрічі взяли участь Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Японської Держави в Україні Такаші Кураї, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа, Тимчасово повірений у справах Представництва ЄС в Україні Фредерік Коен, Тимчасово повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс, Тимчасово повірений у справах Канади в Україні Адам Барболет.

Як повідомляв Укрінформ, Україна планує розпочати проведення вакцинації від COVID-19 у лютому 2021 року, першими будуть щеплені українські лікарі.

Фото: КМУ