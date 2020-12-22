Коронавірус мутує набагато повільніше за грип – ВООЗ

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що коронавірус мутує «набагато повільніше», аніж сезонний грип, попри те, що новий штам дозволяє йому легше поширюватися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У ВООЗ пояснили, що всі віруси мутують природним чином, і більшість із них істотно не змінюють спосіб поширення вірусу або викликане ним захворювання. Але значення мутації у Великій Британії поки не відомо.

«SARS-CoV-2 мутує набагато повільніше, ніж грип… І досі, незважаючи на те, що ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не здійснила істотного впливу ні на чутливість вірусу до будь-якого з використовуваних в даний час терапевтичних засобів, ліків або вакцин, які перебувають у стадії розробки, і можна сподіватися, що так буде і далі», - заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сум'я Свамінатан.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Зазначається, що протягом вихідних про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, Польща, Хорватія, Фінляндія, Гонконг та ін.