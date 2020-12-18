Шмигаль розповів, на коли запланована вакцинація медиків

Початок проведення вакцинації від COVID-19 українських лікарів планується на лютий 2021 року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час вечірнього ефіру телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Плануємо розпочати вакцинацію лікарів уже в лютому. З березня ми отримаємо перший мільйон доз вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX», - сказав Шмигаль.

Раніше глава уряду повідомляв про те, що Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцин від COVID-19, окрім російської, щодо ймовірної закупівлі для нашої країни.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Загалом у державному бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцин виділено 2,6 млрд грн. Згідно з планом вакцинації, який зараз розглядається урядом, вакцинація відбуватиметься на базі 11 тис. кабінетів щеплень, планується залучення до процесу вакцинації сімейних лікарів, а також створення мобільних бригад.