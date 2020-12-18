COVID-щеплення вже зробили понад 1,1 мільйона осіб у світі – Bloomberg

Наразі в світі вакцину від коронавірусу вже отримали більше 1,1 мільйона осіб у 4 країнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що глобальна кампанія з вакцинування населення планети від COVID-19 є одним із найбільших викликів логістичного характеру в світовій історії.

Так, у США вакцинувати громадян почали цього тижня в 24 штатах: першими на черзі були медичні співробітники, як і передбачалося. При цьому використовуються вакцини Pfizer Inc. та BioNTech. Перша партія препаратів, що зараз розповсюджується в Сполучених Штатах, включає 5,9 мільйона доз. Проте половина цих доз буде в резерві протягом трьох тижнів (для того, щоби вже вакциновані отримали обов’язкову другу порцію препарату).

Окрім уже згаданих вакцин, які вже схвалені в США та Канаді, цієї п’ятниці американська влада дозволила застосування ще одного препарату – від команії Modena.

Зазначається, що ефективність усіх цих вакцин вища за 90%.

Як повідомлялось, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 537 853 випадки COVID-19, зокрема, 1 673 151 летальний, одужали 53 033 890 осіб.