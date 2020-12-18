Україна отримає вакцину від COVID-19 не пізніше Євросоюзу - Шмигаль

"Україна отримає вакцини не пізніше , ніж їх отримає Європа. Це добровільна справа, буде паралельно проходити план вакцинування безкоштовний за рахунок держави тих груп, які визначені, в тому числі за рекомендаціями ВООЗ. Також паралельно це буде комерційний продукт. Отримати це щеплення можна у відповідних кабінетах, або у відповідно облаштованій інфраструктурі”, - сказав Шмигаль.

Як повідомлялось, Україна планує державним коштом провести вакцинацію близько 21 млн осіб, пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи , які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критичноважливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгрвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі. Також Україна веде перемовини з виробникам та очільниками країн, де розташовані ці виробники про закупівлю вакцин. За словами Шмигаля, такі поставки попередньо плануються на лютий 2021-го. Загалом у державному бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцин виділено 2,6 млрд грн. Згідно з планом вакцинації, який зараз розглядається урядом, вакцинація буде відбуватися на базі 11 тис. кабінетів щеплень, планується залучення до процесу вакцинації сімейних лікарів, а також створення мобільних бригад.