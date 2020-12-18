За гроші бюджету COVID-щеплення зроблять 50% населення - Шмигаль

Кошти на вакцини від коронавірусу наступного року виділятимуть зі спецфонду державного бюджету.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцин для 4 млн українців в рамках ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю закладені в Держбюджет... Дякую народні депутати, за те, що проголосували за створення відповідного спеціального фонду. В наступному році цей спецфонд буде використовуватися для закупівлі і забезпечення вакцинування», - сказав Шмигаль.

Він додав, що вакцинацію від коронавірусу проводитимуть на базі існуючих кабінетів щеплень, яких станом на грудень цього року нараховується більше 11 тисяч.

Окрім того, за словами глави уряду, передбачається створення мобільних бригад та залучення сімейних лікарів, через яких відбуватиметься щеплення від COVID-19.

За словами Шмигаля, основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією проти коронавірусу 50% населення України. Пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи , які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критичноважливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгрвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада і Кабінет Міністрів у новому році шукатимуть додаткові можливості для наповнення спецфонду боротьби з COVID-19 та закупівлі вакцини