За гроші бюджету COVID-щеплення зроблять 50% населення - Шмигаль

За гроші бюджету COVID-щеплення зроблять 50% населення - Шмигаль

Укрінформ
Кошти на вакцини від коронавірусу наступного року виділятимуть зі спецфонду державного бюджету.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцин для 4 млн українців в рамках ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю закладені в Держбюджет... Дякую народні депутати, за те, що проголосували за створення відповідного спеціального фонду. В наступному році цей спецфонд буде використовуватися для закупівлі і забезпечення вакцинування», - сказав Шмигаль.

Він додав, що вакцинацію від коронавірусу проводитимуть на базі існуючих кабінетів щеплень, яких станом на грудень цього року нараховується більше 11 тисяч.

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Окрім того, за словами глави уряду, передбачається створення мобільних бригад та залучення сімейних лікарів, через яких відбуватиметься щеплення від COVID-19.

За словами Шмигаля, основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією проти коронавірусу 50% населення України. Пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи , які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критичноважливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгрвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада і Кабінет Міністрів у новому році шукатимуть додаткові можливості для наповнення спецфонду боротьби з COVID-19 та закупівлі вакцини

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