В Україні кількість випадків COVID-19 до кінця року сягне 1 мільйона – Шмигаль

В Україні кількість випадків COVID-19 до кінця року сягне 1 мільйона – Шмигаль

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Укрінформ
В Україні загальна кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус до кінця року сягне 1 млн осіб.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зиявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У світі захворіло 75 млн людей по всьому світі, майже 1 млн 700 тис. людей у світі померли внаслідок ускладнень від цієї хвороби. В Україні загальна кількість виявлених випадків до кінця року сягне 1 млн», - сказав Шмигаль.

Година запитань до уряду у Верховній Раді / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

За його словами, уряд має комплексне бачення щодо протидії пандемії - від антикризових кроків тут і зараз до чіткого плану на найближчі місяці та найближчі роки. Прем'єр зазначив, що КМУ запровадить із 9 січня оптимальну модель посиленого карантину, збільшить кількість тестувань, згодом здійснюватиметься безкоштовна вакцинація окремих груп населення.

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«Ми вже декілька місяців працюємо на удосконаленням системи нагляду на предмет дотримання контактними особами правил самоізоляції», - додав Шмигаль.

Прем'єр відзначив, що уряд також працює над посиленням спроможності медичної системи боротися із коронавірусом.

За його словами, у українських лікарнях зайняті понад 26 тисяч ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом.

«Якщо на сьогодні кількість (зайнятих - ред.) ліжок для хворих на коронавірус в Україні зменшується, з 28-27 тисяч на день - зараз трохи більше 26 тисяч ліжок, то кількість ліжок, забезпечних киснем, на сьогодні становить понад 34 тисячі, і щотижня ця кількість додається», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що поставив МОЗ завдання забезпечити до 80% ліжко-місць киснем.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

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