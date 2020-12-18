В Україні кількість випадків COVID-19 до кінця року сягне 1 мільйона – Шмигаль

В Україні загальна кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус до кінця року сягне 1 млн осіб.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зиявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У світі захворіло 75 млн людей по всьому світі, майже 1 млн 700 тис. людей у світі померли внаслідок ускладнень від цієї хвороби. В Україні загальна кількість виявлених випадків до кінця року сягне 1 млн», - сказав Шмигаль.

Година запитань до уряду у Верховній Раді / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

За його словами, уряд має комплексне бачення щодо протидії пандемії - від антикризових кроків тут і зараз до чіткого плану на найближчі місяці та найближчі роки. Прем'єр зазначив, що КМУ запровадить із 9 січня оптимальну модель посиленого карантину, збільшить кількість тестувань, згодом здійснюватиметься безкоштовна вакцинація окремих груп населення.

«Ми вже декілька місяців працюємо на удосконаленням системи нагляду на предмет дотримання контактними особами правил самоізоляції», - додав Шмигаль.

Прем'єр відзначив, що уряд також працює над посиленням спроможності медичної системи боротися із коронавірусом.

За його словами, у українських лікарнях зайняті понад 26 тисяч ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом.

«Якщо на сьогодні кількість (зайнятих - ред.) ліжок для хворих на коронавірус в Україні зменшується, з 28-27 тисяч на день - зараз трохи більше 26 тисяч ліжок, то кількість ліжок, забезпечних киснем, на сьогодні становить понад 34 тисячі, і щотижня ця кількість додається», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що поставив МОЗ завдання забезпечити до 80% ліжко-місць киснем.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.