У МОЗ сказали, звідки братимуть гроші на COVID-вакцини
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.
"Провівши детальні розрахунки, ми отримали необхідну суму, яка повинна була бути закладена в бюджеті. Це 15,1 млрд грн. Але наразі в бюджеті 2021 року на вакцинацію виділено 2,6 млрд грн. Це майже у шість разів менше від необхідної суми, і ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо. Тому зараз в екстреному порядку МОЗ шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцини від коронавірусу. Ми провели свої розрахунки, на чому ми можемо заощадити. Провели відповідні консультації з урядом, зі своїми колегами. І ми вийшли на те, що ми у змозі акумулювати в цьому році на придбання вакцин 2,3 млрд грн", - сказав Степанов.
За словами міністра, ці кошти виділені за рахунок економії закупівлі лікарських засобів.
Закупівля вакцини від COVID-19 може бути проведена як за державні, так і за міжнародні кошти, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.
"Питання закупівлі вакцини проти COVID-19 на сьогодні потребує документального врегулювання. Відповідно, фінансування буде здійснюватися за різними механізмами і за різні кошти, у тому числі міжнародні, у тому числі державні, у тому числі за кошти економії, яка на сьогодні є по фінансуванню централізованих закупівель", - сказала Шаталова.
Вона прокоментувала інформацію у соцмережах про те, що держава нібито не забезпечила ліками онкохворих.
"МОЗ наразі на 100% уже забезпечило надані профільними медичними закладами заявки... На сьогодні з ліками для онкохворих в частині відповідальності МОЗ жодних змін не відбувається", - сказала Шаталова.
Наразі, за її словами, у систему охорони здоров'я надійшло ліків на загальну суму 6,1 млрд грн.
"Ми ще очікуємо за грудень додаткові поставки на суму понад 1 млрд грн. Разом ця кількість буде становити 7,3 млрд грн за рік. Для порівняння, у 2019 році за весь рік було поставлено ліків на суму 5,4 млрд грн. У 2018 році ця цифра складала близько 5 млрд грн", - повідомила Шаталова.
Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцини від COVID-19 передбачено 2,6 млрд грн.
Натомість МОЗ в бюджетному запиті закладало на вакцинацію населення від коронавірусу 15,1 млрд грн.
Також Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX має отримати безоплатно 8 млн доз вакцини від COVID-19, чого має вистачити на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.