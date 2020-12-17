У МОЗ сказали, звідки братимуть гроші на COVID-вакцини

У державному бюджеті на 2021 рік закладено недостатньо коштів на вакцинацію від коронавірусу, тому Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи отримання додаткових коштів.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Провівши детальні розрахунки, ми отримали необхідну суму, яка повинна була бути закладена в бюджеті. Це 15,1 млрд грн. Але наразі в бюджеті 2021 року на вакцинацію виділено 2,6 млрд грн. Це майже у шість разів менше від необхідної суми, і ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо. Тому зараз в екстреному порядку МОЗ шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцини від коронавірусу. Ми провели свої розрахунки, на чому ми можемо заощадити. Провели відповідні консультації з урядом, зі своїми колегами. І ми вийшли на те, що ми у змозі акумулювати в цьому році на придбання вакцин 2,3 млрд грн", - сказав Степанов.

За словами міністра, ці кошти виділені за рахунок економії закупівлі лікарських засобів.

Закупівля вакцини від COVID-19 може бути проведена як за державні, так і за міжнародні кошти, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

"Питання закупівлі вакцини проти COVID-19 на сьогодні потребує документального врегулювання. Відповідно, фінансування буде здійснюватися за різними механізмами і за різні кошти, у тому числі міжнародні, у тому числі державні, у тому числі за кошти економії, яка на сьогодні є по фінансуванню централізованих закупівель", - сказала Шаталова.

Вона прокоментувала інформацію у соцмережах про те, що держава нібито не забезпечила ліками онкохворих.

"МОЗ наразі на 100% уже забезпечило надані профільними медичними закладами заявки... На сьогодні з ліками для онкохворих в частині відповідальності МОЗ жодних змін не відбувається", - сказала Шаталова.

Наразі, за її словами, у систему охорони здоров'я надійшло ліків на загальну суму 6,1 млрд грн.

"Ми ще очікуємо за грудень додаткові поставки на суму понад 1 млрд грн. Разом ця кількість буде становити 7,3 млрд грн за рік. Для порівняння, у 2019 році за весь рік було поставлено ліків на суму 5,4 млрд грн. У 2018 році ця цифра складала близько 5 млрд грн", - повідомила Шаталова.

Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцини від COVID-19 передбачено 2,6 млрд грн.

Натомість МОЗ в бюджетному запиті закладало на вакцинацію населення від коронавірусу 15,1 млрд грн.

Також Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX має отримати безоплатно 8 млн доз вакцини від COVID-19, чого має вистачити на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.