На кисень для COVID-ліжок уже використали понад 750 мільйонів - МОЗ

Регіони використали на облаштування киснем ліжок понад 750 млн грн субвенції.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

"Використання коштів субвенції, яку надали регіонам для забезпечення киснем ліжкового фонду, кисневими концентраторами, а також облаштуванням централізованого підведення кисню до ліжок, ... у сумі понад 750 млн грн, з яких 650 млн грн - видатки розвитку. Всього в Україні до кінця року, цифра на яку регіони обіцяють облаштувати ліжка, складає 30 тис. ліжок додатково”, - сказала Шаталова.

Як повідомляв Укрінформ, раніше МОЗ повідомило, що в Україні налічується 62 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 606, тобто 54%, забезпечені киснем.