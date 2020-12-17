Степанов розповів про етапи COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я вже закінчує розробку Національного плану вакцинації населення України проти COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже практично закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Думаю, що в п'ятницю я зможу його підписати, затвердити відповідним наказом МОЗ. Вчора ми проводили нараду щодо нашого Національного плану. Я вніс відповідні корективи. До складання цього плану, окрім українських фахівців, залучені і експерти ВООЗ, і експерти ЮНІСЕФ», - сказав Степанов.

Він зазначив, що у Національному плані повинно бути передбачено проведення вакцинації для громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. На першому етапі, коли буде вкрай низький доступ до вакцини, тобто кількість вакцини буде не більше 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менше 700 тис. людей.

«З наступних пріоритетних груп - медичні працівники, особливо ті, які працюють у стаціонарах і надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Це військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, працівники соціальної сфери, саме ті, які безпосередньо спілкуються з людьми похилого віку... Це люди, що перебувають у закладах догляду та підтримки. Це інтернати, будинки для осіб похилого віку тощо. Та персонал таких закладів. Ми вважаємо, що на першому етапі саме ці категорії ми обов'язково повинні почати вакцинувати», - сказав Степанов.

Він розповів, що на другому етапі планується забезпечити вакциною людей віком від 60 років, зокрема тих, хто належить до груп ризику. Також це працівники закладів освіти, працівники структур, які забезпечують безпеку держави.

На третьому етапі вакцинуватимуть вже решту людей, але це буде тоді, коли буде помірна доступність до вакцини. Зокрема, вакцинуватимуть людей віком від 17 до 59 років, які відносяться до груп медичного ризику, інші категорії населення та професійні групи, які мають вищих ризик захворюваності на коронавірус.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на своєму засіданні рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19».

В Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 047.