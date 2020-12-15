Степанов: Справедлива зарплата для лікарів - 23 тисячі

Парламентаріям під час голосування за державний бюджет 2021 року варто пам’ятати, що без достатнього фінансування медична система опиниться під загрозою.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні відбудеться голосування за проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік. Вже сьогодні ми зрозуміємо, чи у пріоритеті для народних обранців наше здоров'я, чи цінується праця медичних працівників. За останній рік ми багато чули слів подяки медичним працівникам за ту боротьбу, яку вони ведуть кожного дня за наше життя. Мені дуже цікаво, чи ці слова втіляться у конкретних справах”, - сказав Степанов.

За його словами, люди бояться захворіти, бо не знають, де брати кошти на лікування, не роблять планові обстеження, аби не виявити якусь хворобу, яку потім доведеться лікувати.

Глава МОЗ підкреслив: ситуація складається таким чином, що все частіше українські лікарі заглядають на сайти, де пропонують роботу за кордоном, бо знають, що поїхавши працювати у будь-яку європейську країну, вони отримуватимуть у десятки разів більшу заробітну плату.

Степанов нагадав, що нині зарплата лікаря на рівні 9 тис. грн, середній медичний персонал отримує близько 7 тис. грн, а молодший — близько 5 тис. На думку міністра, справедлива зарплата мала б становити 23 тис. грн для лікарів, 17 тис. – середньому медперсоналу, 12 тис. – молодшому.

За його словами, видатки на медицину мають задовольняти хоча б необхідний мінімум. “Наші медичні працівники — це наше медичне військо, яке захищає країну. Маємо гідно оцінювати їхню роботу... Навіть тисяча сучасних лікарень просто будуть нам не потрібні, якщо там не буде медичних працівників. Подумайте про це. Це наша реальність”, - підкреслив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово заявляв, що вважає "недопустимо малою" суму, передбачену у проєкті держбюджету на 2021 рік на фінансування медицини.