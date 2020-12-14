Гетманцев каже, що видатки на медицину в бюджеті-2021 збільшити неможливо

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не вбачає можливості збільшити видатки на медицину у проєкті державного бюджету на 2021 рік відповідно до запиту МОЗ.

Про це він сказав журналістам у КВЦ "Парковий", де проходить засідання фракції партії "Слуга народу", передає кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності збільшення фінансування освіти і медицини в проєкті бюджету-2021, Гетманцев сказав: "Це зараз якраз обговорюється на Бюджетному комітеті. Разом з тим, ми розуміємо, що якщо про освіту ми можемо ще говорити, що це можливо в межах бюджету, то про охорону здоров'я - навряд чи в бюджету є потенціал для того, аби задовольнити ті побажання, ті запити, які є у Міністерства охорони здоров'я".

Він нагадав, що міністр охорони здоров'я говорив про 57 мільярдів гривень, необхідних для розвитку галузі наступного року.

"Безумовно, на сьогодні в бюджеті цих коштів немає", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я закладало в бюджетному запиті 396 млрд грн на фінансування системи охорони здоров'я на 2021 рік, з яких 225 млрд грн на Програму медичних гарантій. Однак у проєкті держбюджету-2021, який Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради, обсяг фінансування медичної сфери передбачений на рівні 159 млрд грн.

Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Нова редакція документа передбачає 1,092 трильйона гривень доходів і 1,328 трильйона витрат. Показник бюджетного дефіциту при підготовці проєкту до другого читання зменшили із 6% до 5,5% ВВП (на 24 мільярди гривень, до 246,35 мільярда).