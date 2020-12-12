Степанов каже, що в бюджеті на медицину «збільшили фінансування від нуля»

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає "недопустимо малою" суму, передбачену у проєкті Державного бюджету на 2021 рік на фінансування медицини.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"...Щодо бюджету на 2021 рік. Згідно з планами, на наступному тижні відбудеться голосування, і ви знаєте, що як міністр я не підтримав цей бюджет. Я вважаю, що сума, яка закладена там на фінансування медицини, недопустимо мала, і я не буду сприймати будь-які слова про те, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування від нуля - вибачте, так це не збільшили", - сказав Степанов.

За його словами, видатки на медицину мають "задовольняти хоча б необхідний мінімум", і передусім ідеться про зарплати. На думку Степанова, справедлива зарплата мала б становити: це 23 тис. грн для лікарів, 17 тис. грн. – середньому медперсоналу, 12 тис грн. – молодшому медперсоналу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт Держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на медицину в проєкті держбюджету-2021 закладено 161 млрд грн, передбачається підвищення заробітної плати медичним працівникам на 30%. Водночас, за розрахунками МОЗ, НСЗУ на Програму медичних гарантій в 2021 році необхідно 225 млрд грн.