В Україні збільшать кількість безкоштовних COVID-тестувань – наказ МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я оновили стандарт надання медичної допомоги в частині здійснення тестування на COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми оновили стандарт надання медичної допомоги в частині здійснення тестування. Я підписав відповідний наказ, і до цього дав доручення, щоб ми суттєво розширили перелік осіб, яких ми будемо тестувати, і тестувати безкоштовно, щоб збільшити кількість тестувань», - сказав Степанов.

Глава МОЗ уточнив, що лабораторії, які є в підпорядкуванні МОЗ, не завантажені на 100 відсотків, і що у них зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням.

«Зокрема, що стосується тестування ПЛР – діагностикою, тут воно розповсюджується (на такі пункти – ред.), що людей треба тестувати з будь-якими ознаками респіраторного захворювання. Тобто, незалежно від того, чи відповідає ця симптоматика коронавірусній хворобі, чи не відповідає – відразу треба тестувати ПЛР-тест проводити такій людині (з ознаками респіраторного захворювання), щоб або підтвердити, або спростувати діагноз COVID-19», - зазначив міністр.

Окрім того, за його словами, було додано тестування методом експрес-діагностики, - швидкі тести на антиген, де результат встановлюється за 15 хвилин.

«Кого тестуватимемо у такий спосіб, - це люди, які мають відповідні ознаки коронавірусної хвороби або будь-якого респіраторного захворювання. Але у цьому випадку, якщо експрес-тест є позитивним, то він буде потребувати підтвердження ПЛР-тестом. Окрім того, особи, які мали близький контакт з людьми, які захворіли (на COVID-19 – ред.), теж будуть потребувати тестування експрес-тестами на антиген», - уточнив Степанов.

Глав МОЗ зазначив, що він уже дав відповідне завдання головному санітарному лікарю Віктору Ляшку і підрозділам МОЗ, щоб було підготовлено достатньо чіткий і зрозумілий алгоритм, як це відбувається, щоб все це було викладено доступною мовою.

«І я думаю, що на наступному тижні, максимум у понеділок – вівторок - ми максимально широко про це повідомимо, покажемо всю так звану інфографіку, щоб був зрозумілий маршрут пацієнта: в який спосіб тестуватися, що робити, якщо виникає будь-яка проблема. куди телефонувати і в який спосіб зробити це відповідне тестування», - уточнив Степанов.

Він повідомив, що наразі нарощуються потужності лабораторних центрів, у яких є можливості тестувати більше людей.

«Окрім того, ми закуповуємо експрес-тести, і перші експрес-тести на антиген вже поступили. Ми хочемо робити не менше ніж 1 мільйон тестів на місяць, тому дуже важливо максимально розширити перелік осіб, які безкоштовно будуть тестуватися в нашій країні», - додав Степанов.

Як повідомлялося, за час епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 885 039 осіб, з них 12 811- за останню добу. 494 001 особа вже одужала, померло 14 998 людей.