Степанов заявляє про стабілізацію захворюваності на COVID-19

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізувалася, про це свідчить статистика за кількістю людей, які захворіли, та госпіталізованих.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Ситуація за кількістю захворілих повністю стабілізувалася на сьогодні. Якщо ми порівнюємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості захворілих, зменшення кількості госпіталізованих... Якщо брати статистику тижня до тижня, у нас зменшилася на 1,5 тисячі (кількість госпіталізованих - ред.). Було 11 606 людей, які були госпіталізовані на тижні до 29 листопада, і, відповідно, 10 100 на минулому тижні. Це є одним з основних показників щодо навантаження на медичну систему”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що оцінки деяких експертів, що кількість захворілих зменшилася через зменшення обсягів тестування на COVID-19, не відповідають дійсності.

“На сьогодні ми тестуємо людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або поступають в лікарню з пневмонією. Коли зменшується кількість людей з ознаками коронавірусної хвороби, то, зрозуміло, зменшується кількість тестувань. Зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти й розширили коло осіб, яких ми тестуємо, в тому числі і метолом ПЛР, і експрес-тестами на антиген, які ми почали поставляти до мережі закладів охорони здоров’я”, - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.