В Україні більш як половина COVID-ліжок забезпечені киснем — Степанов

В Україні 54% COVID-ліжок забезпечені киснем. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Зараз у нас 62 198 ліжок, виділених під COVID-19, з них 33 606, тобто 54%, забезпечені киснем. Але, зрозуміло, що ця ситуація відрізняється від регіону до регіону”, - сказав Степанов.

Він додав, що проблеми із забезпеченням кисню вирішуються шляхом збільшення кисневих точок в лікарнях.

Степанов також прокоментував звернення до МОЗ громадянки з Миколаївської області щодо забезпечення киснем Доманівської лікарні.

За його словами, зараз 59% COVID-ліжок в Миколаївській області забезпечені киснем, зокрема в Доманівській лікарні, якої стосувалося звернення, є 16 точок з підведеним киснем і 20 концентраторів, тобто 34 ліжка з 75 ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.