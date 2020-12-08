Україна чекає першу партію вакцини від COVID-19 вже у січні

Перша партія вакцини від COVID-19 може бути доставлена в Україну в січні 2021 року.

Про це в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін розповів у інтерв'ю LIGA.Life, передає Укрінформ.

"За попередньою інформацією, Україна може отримати першу партію вакцини в середині або наприкінці січня 2021 року. COVAX каже, що перша партія вакцин становитиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна", - сказав Кузін.

Він нагадав, що в рамках ініціативи COVAX Україна може розраховувати на близько 8 млн доз. З урахуванням того, що одній людині вводиться 2 дози вакцини, цього має вистачити на вакцинацію 4 млн людей, тобто приблизно 20% населення країни.

Очільник ЦГЗ зауважив, що COVAX може постачати Україні одразу кілька вакцин від різних виробників.

"Розподіл такої вакцини поки не відомий жодній країні. Ми можемо отримати будь-яку", - сказав Кузін.

За його словами, під час поставки першої, пробної, партії вакцини будуть пропрацьовані всі логістичні питання доставки, забезпечення холодового ланцюга, вакцинальної кампанії тощо.

"Наразі виробники вакцин працюють на трьох холодових режимах: -60-80 градусів, -20 -40 і + 2 – + 8. Ми провели аудит обладнання для перевезення кожного холодового режиму. Такі дані в нас є на рівні району. Тому, наприклад, якщо в нас буде вакцина для зберігання в +2– +8, то можемо спустити до рівня району вакцину. Якщо -20 -40 – до рівня області", - розповів Кузін.

Так, за словами Кузіна, вакцину при зберіганні при 60-80 градусів можна зберігати на національному рівні і доставляти невеликими партіями в регіони.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав низку технічних документів на отримання 8 млн доз вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX, до якої приєдналася Україна.

В Україні станом на 8 грудня лабораторно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 811.