Київ уже готується до появи в Україні COVID-вакцини - Кличко

Столиця готова розпочати вакцинацію від коронавірусу, щойно вакцина з'явиться в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За необхідності місто готове придбати додаткове обладнання та провести навчання для медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу. Тож, коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова одразу розпочати вакцинацію", - повідомив Кличко.

Також він нагадав, що у столичних медзакладах первинної ланки працюють кабінети щеплень з медперсоналом та обладнанням для зберігання вакцини.

Кличко зазначив, що у столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, що може забезпечити логістику транспортування та зберігання вакцини, а медзаклади - саму процедуру вакцинації.

Кличко підкреслив, що деякі держави для упередження захворювання вже невдовзі розпочнуть вакцинацію громадян.

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"Як ми знаємо, вакцину від коронавірусу, замовив і уряд України. Інформації щодо того, коли вона надійде та в якій кількості, ми поки що не маємо, але готуємося до цього",- підкреслив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.