Масову вакцинацію українців можуть розпочати в середині 2021 року

Масова вакцинація українців від коронавірусу COVID-19 почнеться не раніше середини 2021 року.

Таке припущення оприлюднив у ефірі каналу "Україна 24" глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони України академік НАНУ Сергій Комісаренко.

"Головне - не проблема вакцини, а проблема вакцинації. Тобто потрібно підготувати всю інфраструктуру, логістику, для того, щоб її провести правильно. Думаю, в Україні вакцина в тих кількостях, про які можна говорити, з'явиться на початку другого кварталу наступного року. Але масова вакцинація буде проведена в середині наступного року, якщо Україна зробить те, що потрібно зробити", - заявив Комісаренко.

Академік також висловив жаль, що люди негативно реагують на вакцину.

"Коли постане питання, платити гроші чи ні, люди повинні розуміти, що йдеться не тільки про їхнє життя, а й про тяжкі наслідки захворювання. Воно системне і вражає багато органів. Поява вакцини буде повністю залежати від державних органів. Ми сподіваємося, що нам багато вакцин подарують, але все-таки потрібно їх купувати. Думаю, що врешті-решт потрібно робити так, щоб наші люди не платили за вакцину", - сказав він.

Наразі у світі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

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16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 66 974 746 випадків коронавірусу, зокрема 1 536 718 летальних, одужали 46 355 633 особи.