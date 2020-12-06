Вчені з'ясували, чим небезпечний безсимптомний COVID-19

Згідно з висновками нового дослідження, носії коронавірусу без ознак COVID-19, з більшою ймовірністю заражатимуть інших.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у праці інфекціоністів з міської лікарні Анкари при Університеті імені Йилдирима Баязита.

Результати показали, що вірусне навантаження - загальна кількість вірусу в крові інфікованого - у безсимптомних пацієнтів навіть вище.

Вчені зібрали зразки слини, сечі і крові, а також взяли мазки з носоглотки/ротоглотки, ротової порожнини, прямої кишки у 60 заражених коронавірусом (48 відсотків - чоловіки, 52 відсотки - жінки). Біоматеріали відправили на дослідження в лабораторію Інституту суспільної охорони здоров'я Туреччини.

У 25 відсотків випробовуваних жодних симптомів захворювання не спостерігали. В цілому 39 осіб змогли підтвердити, що безпосередньо контактували з хворими COVID-19 і таким чином заразилися.

В результаті фахівці виявили значну різницю у середньому віці безсимптомних носіїв (26,4 року) і пацієнтів з явними ознаками захворювання (36,4 року). Найвищі концентрації SARS-CoV-2 (80 відсотків) виявили в носоглотці і ротоглотці, разом узятих, 50 відсотків - в слині, 13,3 відсотка - в ротоглотці, 8,3 відсотка - у прямій кишці, 1,7 відсотка - в зразках сечі, йдеться в опублікованій в журналі Infection статті, яку наводить Naked Science.

Вірусне навантаження в ротоглотці / носоглотці безсимптомних пацієнтів виявилося значно вищим, ніж у хворих з симптомами (проте при порівнянні інших зразків, наприклад з порожнини рота або слини, різниці в значеннях не було). Крім того, концентрація знижувалася в залежності від віку, а також часу, що пройшов з моменту появи ознак COVID-19 і до надходження в медустанову. На думку вчених, падіння вірусного навантаження у літніх можна пояснити більш тяжким перебігом COVID-19.

«Вірусне навантаження у пацієнтів з як мінімум однією супутньою патологією (гіпертонією, діабетом, злоякісними новоутвореннями, хронічним захворюванням легенів) була значно нижчим, ніж у пацієнтів без них. Крім того, такі хворі були більш схильні до ризику тяжкого перебігу COVID-19. Значне зниження вірусного навантаження спостерігалося зі збільшенням тяжкості захворювання при порівнянні зразків від пацієнтів з легкою формою або пневмонією. <...> У пацієнтів з двостороннім "матовим склом" при КТ грудної клітини цей показник був значно нижче порівняно з пацієнтами з одностороннім "матовим склом" або нормальної КТ грудної клітки», - розповіли вірусологи.

Таким чином, зробили висновок автори дослідження, носії коронавирусу без ознак COVID-19, судячи з усього, з більшою ймовірністю будуть заражати інших. Однак отримані дані вони рекомендують ще раз підтвердити.

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